Suriyeli değil Şanlıurfalı çıktı. Asgari ücretliler ölsün demişti

Geçtiğimiz günlerde Suriyeli olduğunu olduğunu ve asgari ücretlilerin ölmesi gerektiğini açıklayan şahsın Suriyeli olmadığı ortaya çıktı.

Suriyeli değil Şanlıurfalı çıktı. Asgari ücretliler ölsün demişti

Editör: Özlem KIRAL

YouTube’da yayın yapan Medyali TV, İstanbul Mecidiyeköy’de Suriyeli bir sığınmacı ile röportaj yapmış, video kısa süre içinde sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü.

Röportajda söylediği skandal sözler ile eleştirilerin odağında olan şahsın Suriyeli olmadığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriyeli olduğu iddia edilen şahsın, Şanlıurfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı bir Türk olduğunu ve hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

NELER DEMİŞTİ

Kendisine yöneltilen TL’nin değer kaybı ile ilgili soruya, 25 bin TL kazandığını belirten şahıs, ‘’Asgari ücretli ölsün bence. Asgari ücretle kimse çalışmıyor ki şu an. Fabrikalarda, marketlerde çalışanlar var. Asgari ücrete kendilerini mahkûm etmişler. Biraz aslında gözlerini açsalar çeşit çeşit işler var.’’ cevabını vermişti.

Şahsa yöneltilen iş sorusunda da kendi işinin patronu olduğunu ve vergi vermediğini belirtmişti.

Türkiye’nin tek eksiğinin şeriat olduğunu belirten şahıs, ‘’Türkiye'de şu an tek eksik şeriat. Şeriat gelse tamam.’’ diyerek tepki toplamıştı.

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