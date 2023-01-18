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İşte günün Caps'i: Önceden nereye baksam sen vardın sevgilim şimdi ise Suriyeliler

Türkiye'de Suriyeli sığınmacı sorunu devam ederken, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf günün Caps'i seçildi. İşte o fotoğraf...

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 15:50
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'Suriyeli sığınmacı sorunu' günün Caps'i oldu

İşte günün Caps'i: Önceden nereye baksam sen vardın sevgilim şimdi ise Suriyeliler
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Türkiye'deki 'Suriyelilerin ülkelerine dönmemesi' sorunu ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Türkiye’nin 10 yılı aşkın süredir sığınmacı sorununda yaşadığı zorlukları bir kez daha gündeme geldi.

Türkiye, Suriye’de iç savaşın 2011’de başlamasının ardından ortaya çıkan mülteci akınıyla birlikte birkaç yıl içinde dünyanın en fazla mülteci barındıran ve alan ülkesi haline geldi.

Türkiye, Suriye'deki iç savaştan önce sadece 10 bin mülteci barındırırken şimdi ise 3,5 milyonu aşkın kayıtlı göçmen ve mülteci var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin; şu ana kadar 550 bin sığınmacının ülkesine döndüğünü söyledi. 

Erdoğan ayrıca Türkiye, Rusya ve Suriye arasında yürütülen diplomatik temaslarla bu sayının daha da artacağını belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'de yaptığı bir konuşmada Türkiye'deki 1 milyon Suriyelinin ülkelerine "gönüllü dönüşüyle" ilgili hazırlık yaptıklarını söylemişti.

Erdoğan'ın bu açıklamaları muhalefet liderleri tarafından da eleştirildi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bırak bu hikayeleri, hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor" diyerek Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün geldiğimiz noktada artık sığınmacılar için kaynak ülke Suriye, hendek ülke Türkiye, hedef ülkeler Avrupa haline gelmiş durumda." dedi.

"NEREYE BAKSAM SEN VARDIN ŞİMDİ İSE SURİYELİLER"

'Suriyelilerin ülkelerine dönmemesi' ve yaşattıkları zorluklar sosyal medyaya da taşındı. Gündem olan fotoğrafta "Önceden nereye baksam sen vardın sevgilim şimdi ise Suriyeliler" denildi.

Kamyonların arkalarında yazan sözler bizleri bazen çok güldürür, bazen de duygulandırırdı. Şuan ise kara kara düşündürür oldu.

Paylaşılan fotoğraf sosyal medyayı sallayarak günün Caps'i olurken, fotoğrafa yorum yağdı.

Yapılan paylaşım şöyle:

 

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300 500 300 500
18.01.2023 16:14
Başka ülkelere gidemiyorduk çok şükür bin şükür diğer ülkeler bize geliyor. Dünya mutfağı mı arıyorsun, kültür çeşitliliği mi yoksa maceranın kralını mı? O zaman, Welcome to TÜRKİYE  
 
Tekin Ertürk
18.01.2023 16:05
Tavşanlar gibi ürüyorlar, yakında kendi ülkemizde sığınmacı olacağız. Tüm öncelikler onlara. Bu durumu akp ve mhp seçmeni görmüyor mu? Akp reyiz ve Bahçeli, kendilerine verilen görevi yapıyorlar.  
 
F. Kerim
18.01.2023 16:00
🤣🤣🤣  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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