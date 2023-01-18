İşte günün Caps'i: Önceden nereye baksam sen vardın sevgilim şimdi ise Suriyeliler

Türkiye'deki 'Suriyelilerin ülkelerine dönmemesi' sorunu ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Türkiye’nin 10 yılı aşkın süredir sığınmacı sorununda yaşadığı zorlukları bir kez daha gündeme geldi.

Türkiye, Suriye’de iç savaşın 2011’de başlamasının ardından ortaya çıkan mülteci akınıyla birlikte birkaç yıl içinde dünyanın en fazla mülteci barındıran ve alan ülkesi haline geldi.

Türkiye, Suriye'deki iç savaştan önce sadece 10 bin mülteci barındırırken şimdi ise 3,5 milyonu aşkın kayıtlı göçmen ve mülteci var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin; şu ana kadar 550 bin sığınmacının ülkesine döndüğünü söyledi.

Erdoğan ayrıca Türkiye, Rusya ve Suriye arasında yürütülen diplomatik temaslarla bu sayının daha da artacağını belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'de yaptığı bir konuşmada Türkiye'deki 1 milyon Suriyelinin ülkelerine "gönüllü dönüşüyle" ilgili hazırlık yaptıklarını söylemişti.

Erdoğan'ın bu açıklamaları muhalefet liderleri tarafından da eleştirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bırak bu hikayeleri, hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor" diyerek Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün geldiğimiz noktada artık sığınmacılar için kaynak ülke Suriye, hendek ülke Türkiye, hedef ülkeler Avrupa haline gelmiş durumda." dedi.

"NEREYE BAKSAM SEN VARDIN ŞİMDİ İSE SURİYELİLER"

'Suriyelilerin ülkelerine dönmemesi' ve yaşattıkları zorluklar sosyal medyaya da taşındı. Gündem olan fotoğrafta "Önceden nereye baksam sen vardın sevgilim şimdi ise Suriyeliler" denildi.

Kamyonların arkalarında yazan sözler bizleri bazen çok güldürür, bazen de duygulandırırdı. Şuan ise kara kara düşündürür oldu.

Paylaşılan fotoğraf sosyal medyayı sallayarak günün Caps'i olurken, fotoğrafa yorum yağdı.

Yapılan paylaşım şöyle: