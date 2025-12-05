Yeni nesil suç örgütleri Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri haline dönüşmüş durumda. Bu yapılar, eylemlerinde de reşit olmayan çocukları maşa olarak kullanıyor. Ailevi sorunu olan, maddi sıkıntılar yaşayan bağımlılığı olan gençler ise bu tip örgütlerin ağına rahatlıkla düşebiliyor.

İsmail Saymaz'ın Sözcü gazetesindeki haberine göre Barış Boyun suç örgütünün de çocukları kullanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Boyun suç örgütündeki 40 çocuk hakkında 300 sayfalık iddianame hazırladı.

ÇARESİZ ÇOCUKLAR ÖRGÜTE KAZANDIRILIYOR

Örgütün "Çocuk tetikçi" devşirme strajesi iddianamede anlatılıyor:

"-Ailevi sorunlar, maddi sıkıntılar ve madde bağımlılığına sıkışan küçüklere örgüt çok kolay ulaşıyor.

-Para veya aileden uzaklaşmak için örgüte katılıyorlar.

-Yaralama ve hırsızlık suçuna bulaşanlar daha rahat ikna ediliyor.

-Örgütteki küçükler yaşıtlarını da özendiriyor. Bu sayede yeni katılımlar oluyor.

-Para kazanacağı ya da yurtdışına çıkarılacağı vaadiyle kandırılan, ülkenin dört bir yanından toplanarak İstanbul’a getirilen küçükler hiç sorgulamadan eyleme katılıyor.

-Lüks hayat yaşamayan küçükler otel ya da hücre evlerinde uyuşturucu, alkol ve hayat kadınlarıyla kandırılıyor.

-Mafya dizilerinde idealize edilen suç ortamını gören küçükler böyle bir yaşam hayali kuruyor.

-Telefon ve bilgisayar uygulamalarında görebildikleri silahlara sahip olabiliyorlar.

-Örgütün korkutucu yüzüyle karşılaşıp kopamıyor."

SALDIRILARDA SURİYELİ ÇOCUKLARDA KULLANILIYOR

Barış Boyun çetesinde tespit edilen 40 çocuk içerisinde dört Suriyeli ve bir Azerbaycan'lı bulunuyor.

16 yaşındaki Suriyeli N.A.M tam 4 saldırıda kullanılmış ve 14 ay cezaevinde kalmış.

Suriyeli çocukların ilk olayı, İstanbul Ümraniye’deki Sarıyer Börekçisi’nin kurşunlanması olduğunu belirten Saymaz:

"Çete üyeleri geçen sene dükkan sahibi Ş.D. ve S.D.’den haraç istedi. Aile yanaşmadı. Börekçi 1 Ağustos 2024’te kurşunlandı. Örgüt yöneticisi Taha Kutay Karasoy, S.D.’yi arayarak, “Sokak parası vereceksin. Yoksa sizi öldüreceğim” dedi. Üçü çocuk beş çete üyesi 4 Ağustos 2024’te börekçiyi kurşunladı. Saldırıda Munteser Talip ve N.A.M. adlı iki Suriyeli kullanıldı. N.A.M.’nin telefonundan Sancaktepe’deki Azim Ambalaj’ın kurşunlanmasına ilişkin görüntüler de çıktı."

AZERBAYCANLI ÇOCUKLAR

Saymaz, 17 yaşındaki Azerbaycanlı A.H'nin yaşadıklarını aktardı.

"Ataşehir’de Ferhat Otomotiv’i işleten F.Ç., çete tarafından ‘sokak hakkı’ ya da ‘mahkum hakkı’ adı altında 10.000.000 TL haraç vermeye zorlandı. F.Ç., şikayetçi oldu.

Meylo lakaplı Mirhan Aygün’ün emri üzerine A.H. ve U.C.M., 1 Temmuz 2024’te F.Ç.’ye ait Serhat Otomotiv’e ateş etti. İki gün sonra yeni bir talimat geldi.

A.H., önce Ferhat Otomotiv’e, ardından F.Ç.’nin akrabası olan Y.M.’nın Mızrak Otomotiv’in önündeki araca ateş etti. A.H., ifadesinde, 10 Ağustos 2024’te Esenyurt’taki Süper Boss Kafe’yi de kurşunladığını kabul etti."

17 yaşındaki Azerbaycanlı A.H ifadesinde çete yöneticisi Engin Kaplaner’in ailesine zarar vermekle tehdit ettiği için saldırı emrini yerine getirdiğini ifade ediyor.

Saymaz başka bir Azerbaycanlı 17 yaşındaki I.R'den bahsediyor. Emniyet ihbarında Azerbaycan'dan getirilen tetikçi olarak bahsediliyor.

İhbar ise şu şekilde,

''Sanayi Mahallesi’nde Barış Boyun için tetikçilik yapanların başında Ozan Kaan Tozlu geliyor. Ozan, Yunanistan'da öldürüldükten sonra yerine Oğuzhan Duyku geçti. Oğuzhan’ın adamlarından Ümit Kaymaz ve Furkan Uygur, Nisan 2024’te Beşiktaş’taki Ferro Motors ve Auto Bank isimli galerileri keleşlerle taradı. Bu saldırıyı yapanlar arasında M.O.Ş., H.P. ve Azerbaycan’dan tetikçilik yapması için getirdikleri R.I. adındaki tetikçiler var. Bu adamlar Sapanca’da bungalovda saklanıyorlardı. Keleşlerle bungalovda fotoğraf çekip Instagram’da paylaşmışlardı. Sürekli işyerlerini kurşunluyorlar.”

Barış Boyun ile husumetli ‘Siirtli Naci’ diye bilinen uyuşturucu kaçakçısı Naci Yılmaz’la bağlantılı Beşiktaş’taki Cars Of Ferro’nun önündeki üç araca ateş edildi.

O gece saldırganların Kağıthane’de içinde dört kişi bulunan bir araçla buluştukları ve uzun namlulu tüfek aldıkları belirlendi. İkinci saldırı ise 31 Mart 2024’te Autobank Galeri’ye düzenlendi. İş yeri önündeki üç aracın kurşunlandığını aktaran Saymaz, I.R'nin sekiz ay cezaevinde kaldığını belirtti.

TETİKÇİLİK YAPMAK İSTEMEYEN ÇOCUKLAR DA TEHDİT EDİLİYOR

İsmail Saymaz'ın bahsettiği bir diğer olay da şöyle: "Çete üyeleri Azim Ambalaj’ın sahibi A.F.K. ve M.K.’ye mesaj göndererek, 20.000.000 TL istedi. Aile yanıt vermedi. N.A.M. ve A.E.A., 8 Ağustos 2024’te Azim Ambalaj’ı ve ECF Yapı’yı kurşunladı. N.A.M., ifadesinde, çete yöneticilerinin talimatı üzerine silahlı saldırıları gerçekleştirdiğini anlatarak, şunları söyledi: “Taha Kutay Karasoy, ‘Para veririm, sokakta kalmaktan kurtulursun’ dedi. Kabul etmedim. İki saat sonra tekrar aradı, tehdit etti. ‘Bu işi yapmazsan seni öldürürüm’ deyince korkudan kabul ettim.” N.A.M., iki saldırı için 15.000 TL aldı. Münteser Talip ve N.A.M., Esenyurt’ta Serkan Auto’ya iki ayrı tarihte saldırıda bulunulmasına da yardım etti."

ÇARESİZ ÇOCUKLAR DEFALARCA KULLANILIYOR

Saymaz, babası hasta olan ve paraya ihtiyacı olan geçen yıl altı gün tutuklu kaldıktan sonra bırakılan 17 yaşındaki Z.A'nın yaşadıklarını aktardı." İddianameye göre örgüt lideri Recep Demir, 6 Haziran 2024’te M.T.’yi arayarak, “Sana 3 milyon dolar ceza kestim” dedi. M.T., haraç vermeyi reddeti. Dokuz gün sonra M.T.’nin akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Evinin önünde de ateş edildi. Z.A Tuzla’daki iş yerine üç el ateş etti."

Eylemden sonra kaçarken yakalanan Z.A., 50 bin TL için saldırı teklifini kabul ettiğini belirterek, şöyle diyor: “Bana kıyafet, motosiklet ve silah temin edeceklerini, 50 bin TL karşılığında Tuzla’daki petrol istasyonuna saldırmamı söylediler. Babam hasta, paraya ihtiyacımız olduğu için kabul ettim.”

SALDIRILARDA KIZ ÇOCUKLARI DA KULLANILDI

Barış Boyun suç örgütünün silahlı saldırılarında kız çocukları da kullandığını belirten Saymaz 17 yaşlarındaki M.A ve R.K'nın yaşadıklarından bahsetti.

"M.A.’nın katıldığı saldırının arka planı şu şekilde: İşadamı S.K., 29 Ağustos 2024’te aranarak, “Ben Barış Boyun adına İtalya’dan arıyorum, senden 290.000.000 para istiyorum” diye tehdit edildi. İki gün sonra S.K.’nin Tuzla’daki Ship Repair adlı iş yeri kurşunlandı.

İlk motosikletteki iki saldırgan ateş ederken, ikinci motosikletten inen M.A. ise olan biteni kaydetti. Bu görüntüler saldırıdan sonra işadamı S.K.’ye gönderildi.

Çetenin kullandığı ikinci kız çocuğunun adı, R.K. Örgüt yöneticisi Oğuzhan Duyku’ya bağlı hareket ediyor.

Çete üyesi Ümit Kaymaz, 15 Aralık 2023’te Şişli’de Yusuf Efe Kurtpençe’yi öldürüyor. Cinayet sırasında evde bulunan D.S.D. gördüklerini anlatmak isteyince infaz kararı çıkıyor.

R.K., sosyal medyadan D.S.D.’ye arkadaşlık isteği göndererek, sohbet ediyor. Konuşmalar ilerleyince Levent’te randevu veriyor. D.S.D., 11 Eylül 2024’te R.K.’nin verdiği konumda beklerken, iki motosiklet halinde dört saldırgan geliyor. Motosikletten inen kasklı bir saldırgan ateş etmeye başlayınca D.S.D., koşarak uzaklaşıyor.