Suriyelideki cesarete bak: Türklerin Türkiye'den sınır dışı edilmesini istiyoruz

Suriyelideki cesarete bak. Besle Kargayı oysun gözünü. Sosyal medyada yayılan bir videoya göre Suriyeli bir genç çektiği videoda "Türklerin, Türkiye'den sınır dışı edilmesini istiyoruz" dediği öğrenildi.

Suriyelideki cesarete bak: Türklerin Türkiye'den sınır dışı edilmesini istiyoruz

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’nin kuşkusuz en çok tartışılan konularından biri Suriyeli sığınmacılar. İktidarın yanlış politikaları nedeniyle yol geçen hanına dönen Türkiye’de Suriyeli sığınmacı ve kaçak sayısı giderek artıyor.

Sosyal medyada yayılan bir video ise gündem oldu. Kaçak Suriyeli 3 gencin çektiği videoda "Türklerin, Türkiye'den sınır dışı edilmesini istiyoruz" dediği iddia edildi.

Suriyelinin, "Türklerin Türkiye'den gitmesini istiyoruz. Allah'ın izniyle gidecekler. Ve biz burada kalacağız. Türklerin Türkiye'den çıkmasını istiyoruz. Ve biz Suriyeliler burada yaşayalım" dediği öne sürüldü.

Video sosyal medyada büyük tepki toplarken “Besle kargayı oysun gözünü” yorumları da yapıldı.

PLAJLAR, DENİZLER SURİYELİ DOLDU

Öte yandan yaz ayının gelmesiyle tatil beldeleri doldu taştı. Ancak İzmir, Antalya, İstanbul, Bursa gibi bölgelerde bazı sahilleri Suriyelilerin doldurduğu ortaya çıktı. Plajlarda adım atacak yer kalmadığı, kirlendiği, nargile yakıldığı görülmüştü. Bu görüntülere tepkilere sürerken, bu 3 gencin paylaştığı video ile sosyal medya ayağa kalktı.

İşte gelen tepkiler:

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