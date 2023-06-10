Suriyeliden CHP'li kadınlara skandal sözler. Sınır dışı edin bunu

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’de Suriyeli sığınmacıların ve kaçakların varlığı her gün tartışılıyor. Seçimden önce de sonra da gündem konularından biri Suriyeliler oldu.

Türk vatandaşlığı alıp oy kullanmaya giden Suriyeliler sosyal medyada gündem olmuştu. Ayrıca kaç bin Suriyelinin oy kullanacağı da tartışma konusuydu. Yurtdışında kayıtlı seçmenler de Cumhurbaşkanlığı seçimi için birçok ülkede sandık başına gitti.

Seçim zamanı sosyal medyada gündem olan bir fotoğrafta yerel kıyafetleri içinde Türkiye seçimlerinde oy kullanmak için sıraya giren bir erkek ve arkasında duran 4 çarşaflı kadın görülüyor. Kadınların adamın eşleri olduğu iddia edilmişti.

Halktv’de sunucu İsmail Küçükkaya da bunu programda dile getirdi.

Sosyal medyada yayılan bir videoya göre, Suriyeli olduğu düşünülen bir Arabın Küçükkaya’nı videosunu paylaşarak tepki çeken ifadeler kullandı.

Suriyeli olduğu düşünülen kişinin skandal sözleri:

Arap kardeşinizi kötülüyorsunuz niye AK Parti'ye oy verdi için kötülüyorsunuz. 4 tane eşini almaya gitmiş oy kullanmış size ne kardeşim. CHP'li kadınlara bir şey söylesenize onların 4-5 tane kocaları var onlara kimse bir şey demiyor, orijinal kocası var bir de 3-4 tane ayriyeten kocası var. Kimse onlara bir şey demiyor Çünkü CHP'ye oy verdikleri için. Kardeşim ölümüne Arabız ölümüne reis çatlayın patlayın içiniz yansın. Bir daha da konuşmayın.

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