Suriyeliden sınırda casusluk. TSK’nın sınırdaki hareketlerini videoya aldı

Suriyeli bir sığınmacı Türk Silahlı Kuvvetileri'nin sınırdaki hareketini videoya çektiği anları paylaştı. Video çok sayıda tepki topladı.

Suriyeliden sınırda casusluk. TSK’nın sınırdaki hareketlerini videoya aldı

Editör: Ayşe Memiş

Suriyeli sığınmacı sorunu Türkiye’de giderek büyüyor. Hükümetin açık kapı politikası nedeniyle yasal ya da kaçak yollardan milyonlarca Suriyeliler, Afganlar ve Pakistanlılar ülkemize giriyor.

Sosyal medyada düşen görüntülerde artık Suriyelilerin Türkleri Türkiye’den göndermek istediklerine dair düşünceler de ortaya çıkıyor.

Twitter’da yayılan bir görüntü viral oldu. Suriyeli bir şahsın olduğu iddia edilen görüntülerde TSK'nın sınırdaki hareketlerini ve kaçak geçişlerini görüntülüyor.

Şahsın daha sonra videoyu Tiktok hesabından paylaştığı da öne sürüldü.

KAÇAK GEÇİŞLERİN VİDEOSU AKIN AKIN GELİYOR

Öte yandan her geçen gün sınırdan kaçak geçiş videoları da geliyor. Sınır güvenliğinin bu denli sağlanamadığı dönemde akın akın Türkiye’ye gelen kaçak ve sığınmacılar, sosyal medya hesaplarından Türkiye sınırını nasıl geçtiklerini anlatarak geride kalanların da gelmeleri için çağrılarda bulunuyordu.

Ayrıca Suriyeli insan kaçakçısı suç unsuru taşımasına rağmen rahat rahat sınır duvarının altından paylaşım yapmıştı. Suriyeli şahıs paylaşımında, ''buradan geçişler daha kolay ve daha garanti'' demişti.

İŞTE GELEN TEPKİLER:

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