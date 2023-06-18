Suriyeliler aynı anda 2 kadınla evlenen Arapların programını yaptı

Suriyeliler, İstanbul'dan yayın yaptıkları televizyon kanalında çok eşliliği övdüler.

Suriyeliler aynı anda 2 kadınla evlenen Arapların programını yaptı

Sığınmacıların Türkiye'nin kültüründe ve demografisin yarattığı bozulmalara ilişkin tartışmalar sürerken Suriyeliler tarafından yayımlanan bir televizyon programı gündeme bomba gibi düştü.

Esad muhalifi Suriyelilerin İstanbul'da faaliyet gösteren televizyon kanalı Orient TV, iki kadın ile aynı anda evlenen ve düğün yapan Arapların yer aldığı bir program yayınladı. Programda çok eşliğe dair helal vurgusu yapılarak düğün görüntüleri yayımlandı.

Bu evliliklerin dinî ve kültürel bağlamının olduğu söylenen programda, Arapların bu tercihlerini "helal" olarak nitelendirdikleri ifade edildi.

"HELAL OLANI YAPTIM"

Arap düğünlerinde karşılaşılan ve bazı ülkelerde yasal olan çok eşlilik uygulamasının gerçekleştirildiği bir düğünün detayları da paylaşıldı.

Cezayir'li çiftlerin düğün törenine ilişkin görüntüler yayımlanırken bir düğün sahibinin "Allah'a hamd olsun. Helal olanı yaptım" şeklinde ifadelerine yer verildi.

Haberde iki ayrı adamın birden fazla eşle aynı anda evliliklerini resmileştirdikleri belirtildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Programda görüntüleri servis edilen düğün görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan televizyon, şu ifadeleri kullandı:

"Genç bir adam aynı gün iki kadınla evlenir ve ortalığı karıştırır #الجزائر .. Davranışı hakkında ne düşünüyorsunuz?"

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