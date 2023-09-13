Suriyeliler Esenyurt’ta sahte para basarken yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta sahte para bastıkları tespit edilen Suriyeli uyruklu çeteye operasyon yapıldı.

KAYNAK: DHA
Suriyeliler Esenyurt’ta sahte para basarken yakalandı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, sahte para basıp piyasaya sürdüğü iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Emniyet güçleri, piyasaya sahte para süren çeteye yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takibinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

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İki şube tarafından Esenyurt'ta yapılan ortak operasyonda, sahte para yaptığı ve piyasaya sürdüğü değerlendirilen Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltın alındı.

VALİZDE TOMAR TOMAR SAHTE DOLAR VE AVRO

Baskın yapılan adresteki aramalarda piyasaya sürülmek için bir valize doldurulmuş 100’lük banknotlar halinde 2 milyon 300 bin Amerikan doları, 68 bini 100’lük, 40 bini 50’lik banknotlar halinde toplam 108 bin avro sahte para ile 1 para sayma makinesi ele geçirildi.

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SURİYELİ UYRUKLU ÇIKTILAR

Olay yerinde gözaltına alınan 3 Suriye uyruklu, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polisteki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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