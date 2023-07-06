Suriyeliler işgal etti. Burası Mersin plajı. Tek bir Türk yok

Mersin Kız Kalesi sahilinden gelen görüntüler şoke etti. Suriyelilerin doldurduğu plajda Türk bir vatandaş bulmak zorlaştı.

Suriyeliler işgal etti. Burası Mersin plajı. Tek bir Türk yok

İktidarın olmayan göç stratejisi nedeniyle Türkiye yol geçen hanına döndü. Suriyeli sığınmacı sayısı giderek artıyor. Turizm kentlerinden gelen görüntüler ise tepki topluyor.

Mersin plajında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sığınmacı akınına uğrayan plajda adım atacak yer kalmadı.

Videoyu çeken vatandaşın ise “Suriyeli din kardeşlerimiz bunlar. “ dediği duyuluyor.

ANTALYA, İZMİR VE MUDANYA’DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

İzmir ve Mudanya sahillerinde Suriyelilerle ilgili videolar yayılmıştı. Plajlarda nargile yaktıkları, değişik sesler çıkararak denize girdikleri, iç çamaşır ve kıyafetleriyle de girdikleri görülmüştü.

Ülkemizin en çok turist çeken şehri Antalya Konyaaltı sığınmacılar Suriye bayrağı ile denize girdiler.

O anlar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Videoyu çeken vatandaşın sözleri ise viral oldu. Türklerin rahatsız olduğu için denize giremediğini söyleyen vatandaş “Ülke onların olmuş, haklılar Erdoğan sağ olsun” dedi.

Çeşme Ilıca'da da sahilde Türklerden çok Suriyelilerin olduğu görülmüştü.

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