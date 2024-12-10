Suriyeliler ülkelerine dönüyor! 13 yıl sonra yeniden geçişlere açıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Suriyeliler ülkelerine dönüyor! 13 yıl sonra yeniden geçişlere açıldı

Hatay Yayladağı Gümrük Kapısı 13 yıl sonra yeniden geçişlere açıldı. Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, Yayladağı Gümrük Kapısında yoğunluk oluşturdu.

Hatay Yayladağı Gümrük Kapısı 13 yıl sonra yeniden geçişlere açılırken Suriyeli vatandaşlar buradan ülkelerine dönmeye başladı.

Suriye'de çıkan iç savaş sebebiyle Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan Yayladağı Gümrük Kapısı 13 yıl önce kapatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün tekrardan Yayladığı Gümrük Kapısı'nın açılacağını duyurdu.

Sabah saatlerinde Suriyeli birçok vatandaş Yayladağı Gümrük Kapısı'na gelerek ülkelerine dönmeye başladı. Buradaki gümrük kapısına da İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı "Mobil Hizmet Birimi" tırı kurularak geçişleri en hızlı şekilde yapılmasına destek veriyor.

"KİMLİĞİMİ VERİP DÖNÜYORUM"

Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan ülkesine dönen Adem Bal, "Mutluyuz, dönüyoruz inşallah. Kimliğimi verip dönüyorum. Hayırlı olsun halkımıza, her emeği geçene teşekkür ediyorum. Türkiye'ye de teşekkür ediyorum, bizleri sığındırdı." sözlerine yer verdi.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor! 13 yıl sonra yeniden geçişlere açıldı

Suriyeliler ülkelerine dönüyor! 13 yıl sonra yeniden geçişlere açıldı

Suriyeliler ülkelerine dönüyor! 13 yıl sonra yeniden geçişlere açıldı

Suriyeliler ülkelerine dönüyor! 13 yıl sonra yeniden geçişlere açıldı

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