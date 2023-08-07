Suriyelilerin gasp ettiği kardeşini kurtarırken bu hale geldi

Gaziantep’te bir Türk genç, Suriyelilerin gasp etmeye çalıştığı kardeşini korumaya çalışırken bıçaklandı.

Suriyelilerin gasp ettiği kardeşini kurtarırken bu hale geldi

Editör: Özge Ceren Çimen

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası sayesinde Türkiye sığınmacı ve kaçakların durağı oldu.

Şehirlerde başıboş şekilde yaşayan ve suça bulaşmaya başlayan yabancılar Türk halkının sokaklarda güvenli şekilde gezememesine sebep oluyor.

Gaziantep'te yaşanan olayda, bir Türk genci kardeşini gasp etmek isteyen Suriyelilere müdahale ederken yüzünden bıçaklandı.

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Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulunan genç şu ifadeleri kullandı;

Merhabalar, ben üniversite öğrencisi Mustafa Aydaş. 4 Ağustos saat 23.30 sıralarında Gaziantep/Karataş mahallesinde kardeşimi gasp etmeye çalışan Suriyeliler tarafından bıçaklandım. Ölümcül bıçak darbesi hayatım boyunca yüzümden gitmeyecek.

Refleks anıyla kafamı geri çekmesem belki de 23 yaşında bir kardeşinizi kanı beş para etmeyen insanlar yüzünden kaybedecektiniz. Ben, bunun hesabını kime soracağım? Benim akan kanımın hesabını kim verecek? Annemin göz yaşlarının, babamın kahroluşunun hesabını kim verecek?

Madem ki eli bıçak, silah tutan bireyler var neden kendi ülkelerinde değiller? Arkadaşlar, ben sadece kardeşimi korumak istedim. Kötü bir şey yapmadım. Sonucu ise bu oldu. Kafamda 6,yüzümde 48 adet dikiş. Daha da söyleyecek bir cümlem yok. Kimsenin başına gelmemesi dileğiyle.

Üzerimde motorcu kaskı haricinde sert, delici veya kesici bir alet olmadığını da belirtmekte fayda görüyorum. Benim yerimde siz, kardeşiniz, anneniz veyahut babanız da olabilirdi. Bu konunun bir çözümü olması gerekiyor.

Şunu da eklemekte fayda var. Olayın failleri hala bulunamadı…

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