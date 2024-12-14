Suriyelilerin güvenli geçişi sürüyor! Yayladağı Hudut Kapısı'nda hareketlilik...

Kaynak: DHA
Suriyelilerin güvenli geçişi sürüyor! Yayladağı Hudut Kapısı'nda hareketlilik...

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü devam ediyor.

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü artarak sürüyor.

suriyeli1.webpSuriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından açılan Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndaki hareketlilik artarak sürüyor. Cilvegözü ve Zeytindalı gümrük kapılarının yanı sıra Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndan ülkelerine giden Suriyeliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile memleketlerine gidiyor. Gümrük kapısındaki İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracında işlemlerini yapan Suriyeliler, Türkiye'ye teşekkür ediyor.

Son Haberler
Sui blokzinciri, Backpack’in borsa ve cüzdanıyla entegre oldu
Sui blokzinciri, Backpack’in borsa ve cüzdanıyla entegre oldu
Suriyelilerin güvenli geçişi sürüyor! Yayladağı Hudut Kapısı'nda hareketlilik...
Suriyelilerin güvenli geçişi sürüyor! Yayladağı Hudut Kapısı'nda hareketlilik...
Morven, Karadeniz’deki ilk mağazasını Fatsa’da açtı
Morven, Karadeniz’deki ilk mağazasını Fatsa’da açtı
Türkiye’nin yapay zekayla üretilmiş ilk TV reklamlarında İkas imzası
Türkiye’nin yapay zekayla üretilmiş ilk TV reklamlarında İkas imzası
CoinTR, Webrazzi Fintech 2024’te kripto ekosisteminin ünlü isimlerini ağırladı
CoinTR, Webrazzi Fintech 2024’te kripto ekosisteminin ünlü isimlerini ağırladı