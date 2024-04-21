Suriye'nin ilk astronotu Türkiye'de hayatını kaybetti

Suriye’de savaşın olmadığı yıllarda 1987 yılında uzaya giden ilk astronotu Tümgeneral Muhammed Faris, seminer vermek için gittiği Gaziantep’te kalp krizi geçirmesinin ardından hayatını kaybetti. Faris'in cenazesi uçakla dün akşam İstanbul'a getirildi.

Faris’in cenazesi Suriyeliler tarafından İstanbul Havalimanı'ndan alındı. Buradan da gasilhaneye götürüldü. Muhammed Faris’in cenaze namazı 22 Nisan Pazartesi Fatih Camii'nde kılınacak. Suriyelilerin ilk astronotu olan Muhammed Faris, 1987 yılında uzayda 7 gün 23 saat 8 dakika geçirerek bazı deneyler gerçekleştirmişti.

Uzay yolculuğu dönüşünde ülkesinde kendisine Suriye Kahramanı nişanı verilmişti. Bunun ardından çeşitli üniversitelerde 10 yıl boyunca dersler vermişti. 2011 yılının ardından Suriye’de iç savaşın patlak vermesi ile Türkiye’ye gelen Faris’e Türk vatandaşlığı verilmişti.

İSTANBUL’DA YAŞIYORDU

Faris, ülkesinde çıkan iç savaş sonrasında Suriye’den Kilis’e yürüyerek gelmişti. Türkiye’de kendisine vatandaşlık verilen Faris, çeşitli gazetelere röportaj vermişti. Ülkesinde astronot olarak seçilen Faris, 2 yıl boyunca Moskova’da eğitim almıştı.

Uzay’da toplamda 13 bilimsel çalışma yapan Faris daha sonra verdiği röportajlarda uzaya tatil niyetine çıkışların da olduğunu ve bunun maliyetinin 25 milyon dolara tekabül ettiğini açıklamıştı.

1987 yılında Uzayda bir hafta kadar kalan Muhammed Faris, Gaziantep’te geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul’a getirilen Faris için yarın İstanbul’da cenaze töreni düzenlenecek.