Suriyeli astronot Kocamustafapaşa'da çıktı. 1987'de uzayda 7 gün geçirdi

Türk astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak tarihinde saat 00.49’da uzaya fırlatılacak roketin içerisinde olacak. Türkiye’nin 100. Yılında yapılan bu hamle gündemin ana maddelerinden birisi olurken hem televizyonlarda yer alan tartışma programlarının hem de sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.

Herkes bu konuyu tartışırken İstanbul’da yaşayan Muhammed Ahmed Faris’in 1987 yılında uzaya giderek 7 gün kalması yeniden gündem oldu. Suriyeli kozmonutun bundan 7 yıl kadar önce İstanbul’da Kocamustafapaşa’da 2 odalı bir evde 7 kişi ile birlikte kaldığı ortaya çıktı.

Suriyelilerin ilk kozmonotu olan Faris, 1987 yılında uzaya gidip gelmesinden sonra ülkesinde kahraman gibi karşılanmış ve Suriye’de bulunan üniversitelerde 10 yıl kadar ders verdikten sonra orduya dönüp orada hava pilotlarının eğitimine devam etti.

Ülkede iç savaşın çıkmasından sonra Esad rejimine olan muhalif tavırlarından dolayı ülkesinden yürüyerek Kilis’e gelen Faris, Habertürk’e röportaj vermişti.

Türkiye’ye gelmesinin ardından 2012 yılında kendisinin haber olmasından sonra bir daha kendisinden bahsedilmemesi hakkında konuşan Faris, haber olmasından sonra kimsenin kendisi ile ilgilenmediğini ifade etti.

Kendisinin savaş pilotu olduğunu belirten Faris astronot olarak seçilmesinin ardından Moskova’da 2 yıl bu konu üzerine eğitim aldığını açıkladı.

Uzay’da 13 bilimsel çalışmaya imza atıklarını belirtirken öte yandan Uzaya tatil niyetine çıkan arkadaşlarının da olduğunu ve bunun 25 milyon dolara mal olduğunu söyledi.

Kendisine Suriye Kahramanı nişanı verilen Faris, uzayda kalmanın çok zor olduğunu, her an farklı bir duygunun hissedildiğini aktardı.

Adının verildiği okulların yanı sıra bir de havaalanının olduğunu belirten Faris, hükümet tarafından önünden kesildiğini de söyledi.