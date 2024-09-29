Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, 29 Eylül 2024

Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, 29 Eylül 2024

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini yer verildi.

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