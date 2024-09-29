Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, 29 Eylül 2024

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini yer verildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/igVtDx8DMe — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 29, 2024