MSB: 22 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MSB: 22 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde belirlenen 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

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