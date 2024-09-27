MSB: 22 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde belirlenen 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"