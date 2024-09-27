MSB: 22 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde belirlenen 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"
Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/b7MAqhuMVX