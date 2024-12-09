Suriye'nin yeni başbakanı açıklandı

Suriye’de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından yeni bir dönem resmen başladı. Ülkenin geçiş sürecine liderlik edecek hükümetin başına, mühendislik ve hukuk alanlarındaki uzmanlığıyla tanınan Muhammed el-Beşir getirildi. İdlib doğumlu el-Beşir liderliğinde oluşturulacak yeni kabine, Suriye’nin yeniden yapılanması ve istikrara kavuşması için önemli sorumluluklar üstlenecek.

GAZETECİ NEVZAT ÇİÇEK'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Aynı zamanda Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Suriye'nin yeni Başbakanının İdlib doğumlu Muhammed Al Beşir olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Çiçek paylaşımında "İdlib doğumlu Muhammed Al Beşir Suriye'nin yeni başbakanı oldu." ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN MUHAMMED EL-BEŞİR KİMDİR?

Muhammed el-Beşir, 1983 yılında İdlib’in Cebel el-Zaviye bölgesinde doğdu. Halep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Haberleşme Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. Aynı zamanda İdlib Üniversitesi Şeriat ve Hukuk Fakültesi’nden de mezun olan el-Beşir, mühendislik alanındaki bilgi birikimiyle birlikte şeriat ve hukuk konularında da uzmanlaşmış bir isim.