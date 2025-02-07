Suriye'ye ihracatta 400 bin ton beklentisi!

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliğinden (IAOM) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 3 milyon 60 bin ton un ihraç eden Türkiye, buna karşılık 1 milyar 160 milyon dolar gelir elde etti.

Yıllık 32 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip olmasına rağmen 15 milyon ton un üretimi yapan Türkiye, küresel un ticaretinden yüzde 23 pay alırken, 10 yıldır dünya un ihracatı şampiyonluğunu da elinde bulunduruyor.

Geçen yıl buğday ithalatına uygulanan kota nedeniyle un ihracatında dalgalanma yaşansa da 2025'te dış satımın artarak sürmesi bekleniyor.

"SURİYE'NİN ARTAN UN TALEBİNE KARŞILIK TÜRKİYE'NİN STOKLARI YETERLİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IAOM Avrasya Başkanı Erhan Günhan Ulusoy, geçen yıl un ihracatında yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, bu alandaki dış satımın gelecek aylarda daha da hareketlenmesini beklediklerini kaydetti.

Suriye'nin önemli bir pazar olduğunu hatırlatan Ulusoy, savaş sonrasında bu ülkenin temel gıdalara talebinin arttığını aktardı.

Ulusoy, Türkiye'den Suriye'ye 2023 yılında yapılan 267 bin tonluk un ihracatının, geçen yıl 326 bin tona yükseldiğini belirterek, "Ocak ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 32 bin tonluk un ihracatı söz konusu. Suriye'nin her geçen gün artan un talebine karşılık Türkiye'nin stokları yeterli. Beklentimiz bu yıl Suriye'ye 400 bin ton un ihracatı gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.