Anket firmaları çalışmalarına devam ediyor. Europoll araştırma şirketi, gelecek seçimler için belirleyici öğe olabilecek bir konuya el attı. Şirket, HDP’ye oy verenlerin önümüzdeki seçimde CHP’ye ve diğer partilere oy verme potansiyelini araştırdı.

Europoll, “2023’te HDP’ye oy verenler bugün hangi partiye oy verecek?” sorusu üzerine çalışma yaptı. Ankete göre yüzde 80.9 DEM Parti’yi seçerken ikinci sırada yüzde 9.8 CHP’yi tercih etti.

DEM Parti geçen sene yüzde 9 almıştı. 1 panı karşılık geçen yüzde 0.9'un CHP'ye kaydığı ortaya çıktı.

Europoll Araştırma'nın anket sonuçları şöyle:

Yüzde 80.9 - DEM

Yüzde 9.8 - CHP

Yüzde 6.4 - AKP

Yüzde 2.0 - DİĞER

Yüzde 1.0 - YRP

Yüzde 0.0 - MHP

Yüzde 0.0 - İYİ

Yüzde 0.0 - ZFR