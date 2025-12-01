19 Mart’ta İBB’ye yapılan ‘yolsuzluk’ operasyonu kapsamında İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı.

Tutuklamadan 8 aya yakın süre sonrası İmamoğlu’nun yargılandığı İBB iddianamesi hazırlanmıştı. İmamoğlu’nun davasının günü ise yakın zamanda açıklanacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Erdoğan’a seslenerek, adaylık konusunda, "Adayımızın sesinden, resminden korkuyorlar. Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A, B ve Z planı da İmamoğlu'dur. İmamoğlu milletin adayıdır” demişti.

ÖZEL ADAY OLSA KAZANIR MI?

Ancak İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve suçlamalarda alacağı herhangi bir ceza ilse Cumhurbaşkanlığı adaylığı zor görünüyor. Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın da ismi ön plana çıkıyor.

ASAL araştırmanın son anketinde ise katılımcılara, ‘Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Özgür Özel aday olsa sizce seçimi kazanır mı?’ sorusu yönetildi. Katılımcıların yüzde 38’i ‘kazanır’ derken, yüzde 51,4’ü ‘kazanamaz’ cevabını verdiği görüldü. Yüzde 10,6 ise ‘fikrim yok’ dedi.