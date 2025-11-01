Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, dün katıldığı bir programda yeni ittifak sinyalini vermişti. İttifaka dair Erbakan, “Bu doğrultuda, Milli Görüş çizgisine yakın Saadet Partisi ve Gelecek Partisi gibi oluşumlarla seçim ittifakı kurularak sinerji yaratılabilir” ifadelerini kullandı. Kulislerde, Erbakan’ın ittifak yorumuna dair bilgiler gelmeye başladı.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Nefes’te Parlamento muhabirleri Tarık Işık ve Mahmut Aydın’ın haberine göre; günümüzde Saadet Partisi ile YRP, “Millî Görüş İttifakı” adı altında birleşme hazırlığında. Görüşmelerin olumlu seyrettiğini belirten taraflar, “Maşallah” diyerek memnuniyetlerini dile getirildiği iddia edildi.

TARAFLAR, İTTİFAKIN YÜZDE 7 SEÇİM BARAJINI AŞACAĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKIYOR

Birleşme gerçekleşirse, Milli Görüş önümüzdeki genel seçimlere tek çatı altında katılacak. Edinilen bilgilere göre birleşme YRP çatısı altında tamamlanacak. Taraflar, ittifakın yüzde 7 seçim barajını aşacağına kesin gözüyle bakıyor.

DEVA VE GELECEK’E TEKLİF GİTMEDİ

DEVA ve Gelecek Partisi’nin ise ittifaka davet edilmediği öğrenildi. Geçmişte sert çekişmeler yaşayan iki partinin yakınlaşması, AKP tarafından dikkatle takip ediliyor. Siyasi dengelerin yeniden şekillendiği bu süreçte AKP’nin pasif kalmayacağı öngörülüyor. AKP’nin ise son günlerde DEVA ve Gelecek Partisi liderleri ile resepsiyonda yer vererek yakınlaşması ise göze çarpan detaylardan biri oldu.

MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİ

Milli Görüş hareketi, 1970’te merhum Necmettin Erbakan öncülüğünde kurulan Milli Nizam Partisi ile siyasi arenaya adım attı. Ardından Milli Selamet Partisi (MSP) ve Refah Partisi (RP) dönemlerinde devam etti; bu süreçte Erbakan tek lider konumundaydı. 1998’de RP’nin kapatılmasının ardından kurulan Fazilet Partisi de 2001’de Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılınca hareket iki kola ayrıldı: “Millî Görüş gömleğini çıkardık” diyerek uzaklaşan Yenilikçiler (AKP) ve Gelenekçiler (Saadet Partisi). Saadet Partisi içindeki liderlik mücadelesi yeni ayrılıklara yol açtı.

Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi’ni kurdu. Her iki parti de kurucu lidere bağlılıkta ortak noktadaydı; genel merkez girişlerinde Necmettin Erbakan’ın portresi yer alıyordu.