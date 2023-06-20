Sürpriz sonlu gurbetçi skeci. Gurbetçiler bu videoyu izleyemeyecek

Enflasyon nedeniyle yeme-içme ürünlerinde meydana gelen zamların ardından vatandaşlar ilginç parodiler çekmeye başladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 2 kişi kahve içtiği ve Almanya'dan gelen kişinin ülke ekonomisi ve kur endeksi hakkında konuştuğu görüldü.
Söz konusu videoda gurbetçi vatandaşın “150 bin Euromu Kur Korumalı Mevduat’a yatırdım” ifadeleriyle KKM’nin hazineye zararına gönderme yapıldı.
Kahvelerin ücretleri Alman hesabı ödenirken Türkiye'de yaşayan vatandaş, 45 TL öderken Almanya'da yaşayan vatandaş 2 Euro ile hesabı ödeyebildi.