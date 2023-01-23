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Salvador Dali'nin ölüm yıl dönümü için lokma dağıtıldı

İspanyol Ressam Salvador Dali, ölümünün 34'üncü yılında, Kadıköy'ün Bağdat Caddesi ilçesinde lokma dağıtılarak anıldı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 03:18
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Sürrealist İspanyol ressam Salvadar Dali için lokma dağıtıldı

Salvador Dali'nin ölüm yıl dönümü için lokma dağıtıldı
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Salvador Dali'yi tanıtmanın ve sevenleri tarafından anılmasının amaçlandığı programa ilişkin açıklama yapan etkinliği düzenleyen ajans ortaklarından olan Barış Önal, etkinliğin dördüncü kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Gerçeküstü eserlerindeki tuhaf ve çarpıcı imgelerle ünlenen Katalan ressamın isminin ve fotoğrafının lokma aracında yer aldığı "Sürreal Bir Kroppa Etkinliği"ni gören bazı vatandaşlar şaşırdı.

"DALİ'NİN ÖNCÜSÜ OLDUĞU AKIM GİBİ"

Ölüm yıl dönümünde ünlü ressamı anmak için toplandıklarını dile getiren Önal, "Sürreal bir anma için buradayız, Dali'nin öncüsü olduğu akım gibi. Biz de aslında kendisini sürreal bir şekilde anmak istiyoruz. O yüzden kendisi adına lokma döküyoruz" şeklinde konuştu.

"ASLINDA OLMAMASI GEREKEN BİR ŞEKİLDE ANDIK"

Gökhan Türkeli insanların şaşkınlığını normal karşıladıklarını belirterek, "Dali'nin eserlerine de insanlar şaşırıyordu, sürreal eserlerine. Lokma dökme gibi geleneksel bir etkinliği Dali'nin ölüm yıl dönümüyle birleştirerek böyle farklı bir etkinlik yapmak istedik" dedi.

Ajansın ortaklarından Burak Su ise "Salvador Dali ölümüyle hepimizi zamanında acıya boğmuştu. Şimdi bir grup sanatsever olarak bir araya gelip onun arkasından lokma döktürüyoruz.

Onun dünya üzerine bıraktığı izlere, sanata yaptığı katkılara dikkati çekmek için yaptığımız bir etkinlik. Dali'yi de kendisinin tarzında sürreal bir şekilde aslında belki de olmaması gereken bir şekilde anmak gibi bir yol tercih ettik" ifadelerini kullandı.

Bu tarz etkinliklerin Dali ve sanatı hakkında daha fazla konuşulmasını sağladığına dikkati çeken Su, "Biz de insanlara Dali'yi tekrar hatırlatmaktan, belki de ülke gündeminde onlara sanatla ilgili eğlenceli bir içerik vermekten mutluyuz" diye konuştu. Daha sonra ajans çalışanları ve misafirler, lokma aracı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. (AA)

 

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