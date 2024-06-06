Sürücü adaylarının yerine başkaları ehliyet sınavına girdi

Kaynak: AA
Sürücü adaylarının yerine başkaları ehliyet sınavına girdi

Kayseri'de ehliyet sınavında başarısız olan sürücü adaylarının yerine başkalarının sınava girdirdikleri tespit edildi. 4 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de, ehliyet sınavlarında başarısız olan bireylerin yerine başkalarını sınava soktukları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesinde 4 kişinin, önceki sınavlarda başarısız olanların yerine e-sınav ve direksiyon sınavlarına, sürücü kursları aracılığıyla başkalarını soktuklarını belirledi.

Şüphelilerin "Resmi belgede sahtecilik" ve "ÖSYM Hizmetleri Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçları işledikleri tespit edildi ve 4 kişi Yahyalı ilçesinde yakalandı. Yapılan adres aramalarında, 3 sürücü belgesi, 3 kimlik fotokopisi, 3 adli sicil belgesi fotokopisi, 3 okul diploma fotokopisi ve 3 fotoğraf ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Ayrıca, farklı illerde yaşayan 6 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Son Haberler
Ünlü şarkıcının Şişli’deki evinden 65 kiloluk kasasını bavula koyup çaldılar! 35 milyon 75 bin lirası gitti Ekonomi
Ünlü şarkıcının Şişli’deki evinden 65 kiloluk kasasını bavula koyup çaldılar! 35 milyon 75 bin lirası gitti
17 ülkeden Hamas'a ortak çağrı Dünya
17 ülkeden Hamas'a ortak çağrı
Gönül Dağı için seyircisini mutlu edecek karar çıktı. Son tarih belli oldu Magazin
Gönül Dağı için seyircisini mutlu edecek karar çıktı. Son tarih belli oldu
Kaçak telefonlar ele geçirildi Gündem
Kaçak telefonlar ele geçirildi
Milli takım 6'da 0 yaptı Spor
Milli takım 6'da 0 yaptı
İznik'te hasat erken bitti. Kilosu 35 liraya kadar düştü Yaşam
İznik'te hasat erken bitti. Kilosu 35 liraya kadar düştü
Son dakika... İliç'te 2 işçiye daha ulaşıldı Gündem
Son dakika... İliç'te 2 işçiye daha ulaşıldı