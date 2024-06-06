Sürücü adaylarının yerine başkaları ehliyet sınavına girdi

Kayseri'de, ehliyet sınavlarında başarısız olan bireylerin yerine başkalarını sınava soktukları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesinde 4 kişinin, önceki sınavlarda başarısız olanların yerine e-sınav ve direksiyon sınavlarına, sürücü kursları aracılığıyla başkalarını soktuklarını belirledi.

Şüphelilerin "Resmi belgede sahtecilik" ve "ÖSYM Hizmetleri Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçları işledikleri tespit edildi ve 4 kişi Yahyalı ilçesinde yakalandı. Yapılan adres aramalarında, 3 sürücü belgesi, 3 kimlik fotokopisi, 3 adli sicil belgesi fotokopisi, 3 okul diploma fotokopisi ve 3 fotoğraf ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Ayrıca, farklı illerde yaşayan 6 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.