Sürücü kaza yapınca gerçekler ortaya çıktı

Olay, Mermer mevkiinde gerçekleşti; M.A.'nın kullandığı 18 AAV 421 plakalı araç, yağışlı hava ve kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak, E.A.'nın kullandığı 42 AIM 968 plakalı tıra çarptı. Kazanın ardından, araç içerisinde bulunan sürücü ve yolcu F.U., olay yerine hızla intikal eden polis ve sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, sürücünün 0.36 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 5 yıl süreyle el konulduğu belirlendi. Sürücü, ehliyetsiz araç kullanma suçundan 12 bin 977 lira idari para cezasına çarptırıldı.