Sürücü ölümden döndü

Kaynak: İHA
Sürücü ölümden döndü

Aksaray’da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alev topuna dönerken, sürücüsü son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

Nevşehir istikametine seyreden 49 yaşındaki İ.Ö. yönetimindeki 68 ACR 731 plakalı otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle aniden motor kısmından yanmaya başladı. Araç kısa sürede alev topuna dönerken, sürücü son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

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Gecenin karanlığı alevlerin aydınlattığını yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısas ürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.

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Sağlık ekiplerinin her hangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği olay yerinde alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından otomobil adeta hurdaya dönerek kullanılmaz hale geldi.

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