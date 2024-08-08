Sürücüler bu yoldan geçerken 2 defa düşünecek. Resmen ceza yağıyor

Hız limitlerine uymayan sürücülere karşı önlem olarak hem şehir içinde hem de şehir dışı yollarda birçok noktaya EDS sistemleri kuruldu. EDS ile hız limitlerine uymayan sürücüler tespit edilerek ceza yazılıyor.
Türkiye’de en çok trafik kazasının meydana geldiği kentlerden Konya’da da kentin bir çok noktasına kurulan sistem ile hız limitlerine uymayan sürücüler tespit ediliyor.
BU YOLDAN GEÇERKEN DİKKAT
Son olarak kentin en işlek noktalarından birine daha EDS kuruldu. Sistem yeni kurulduğu için bilmeyen sürücüler ceza ile karşılaşabilir.
Konya’nın Yeni İstanbul Caddesi üzerinde yapılan Fırat Köprülü Kavşağı kısa süre önce trafiğe açıldı. Kavşağın trafiğe açılması ile birlikte
Konya'nın Yeni İstanbul Caddesi üzerinde inşa edilen Fırat Köprülü Kavşağı, kısa bir süre önce trafiğe açıldı. Fırat Köprülü Kavşağı ile İstanbul Yolu Köprülü Kavşağı arasına yeni bir EDS sistemi kuruldu.
Bu koridorda hız limiti 82 km/s olarak belirlenmiş durumda. Kurallara uymayan sürücüler, gece gündüz demeden anında tespit edilip cezalandırılacak.
Kavşak yapımı sırasında güzergah üzerinde bulunan EDS kapatılmıştı.