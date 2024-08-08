Sürücüler bu yoldan geçerken 2 defa düşünecek. Resmen ceza yağıyor

Sürücüler bu yoldan geçerken 2 defa düşünecek. Resmen ceza yağıyor
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sürücüler bu yoldan geçerken bir kez daha düşünmek zorunda kalacak. Yoldan geçen ve hız limitine uymayan sürücülere ceza yağıyor.

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Sürücüler bu yoldan geçerken 2 defa düşünecek. Resmen ceza yağıyor 1

Hız limitlerine uymayan sürücülere karşı önlem olarak hem şehir içinde hem de şehir dışı yollarda birçok noktaya EDS sistemleri kuruldu. EDS ile hız limitlerine uymayan sürücüler tespit edilerek ceza yazılıyor.

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Sürücüler bu yoldan geçerken 2 defa düşünecek. Resmen ceza yağıyor 2

Türkiye’de en çok trafik kazasının meydana geldiği kentlerden Konya’da da kentin bir çok noktasına kurulan sistem ile hız limitlerine uymayan sürücüler tespit ediliyor.

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Sürücüler bu yoldan geçerken 2 defa düşünecek. Resmen ceza yağıyor 3

BU YOLDAN GEÇERKEN DİKKAT

Son olarak kentin en işlek noktalarından birine daha EDS kuruldu. Sistem yeni kurulduğu için bilmeyen sürücüler ceza ile karşılaşabilir.

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Sürücüler bu yoldan geçerken 2 defa düşünecek. Resmen ceza yağıyor 4

Konya’nın Yeni İstanbul Caddesi üzerinde yapılan Fırat Köprülü Kavşağı kısa süre önce trafiğe açıldı. Kavşağın trafiğe açılması ile birlikte

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Sürücüler bu yoldan geçerken 2 defa düşünecek. Resmen ceza yağıyor 5

Konya'nın Yeni İstanbul Caddesi üzerinde inşa edilen Fırat Köprülü Kavşağı, kısa bir süre önce trafiğe açıldı. Fırat Köprülü Kavşağı ile İstanbul Yolu Köprülü Kavşağı arasına yeni bir EDS sistemi kuruldu.

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Sürücüler bu yoldan geçerken 2 defa düşünecek. Resmen ceza yağıyor 6

Bu koridorda hız limiti 82 km/s olarak belirlenmiş durumda. Kurallara uymayan sürücüler, gece gündüz demeden anında tespit edilip cezalandırılacak.

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Sürücüler bu yoldan geçerken 2 defa düşünecek. Resmen ceza yağıyor 7

Kavşak yapımı sırasında güzergah üzerinde bulunan EDS kapatılmıştı.

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