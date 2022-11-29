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Cezası bin 152 TL. Sürücüler dikkat 2 gününüz kaldı 

1 Aralık Perşembe günü (2 gün sonra) başlayıp 1 Nisan 2023’te sona erecek olan zorunlu kış lastiği kuralına uymayan sürücülere bin 152 lira ceza kesilecek. 

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 11:51
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Sürücüler dikkat 2 gününüz kaldı. Cezası bin 152 TL.

Cezası bin 152 TL. Sürücüler dikkat 2 gününüz kaldı 
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İHA'nın haberine göre, 1 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar, bu tarihten itibaren kış lastiği takmak zorunda kalacak. Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek. Zorunlu kış lastiği uygulamasına günler kala oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Edirne sanayisinin oto lastikçi ustalarından biri olan ve sanayi sitesinin ‘Yengesi veya küçük ablası’ olarak bilinen Çağla Dobranyalı da yoğun mesai harcıyor. Evli ve 1 çocuk annesi Çağla Dobranyalı, başarıyla sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

‘Sanayi sitesinde kadın olur mu?’ algısını kısa sürede kıran Çağla usta, kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala yoğunluk yaşadığını söyledi. 

Güvenli ve akıcı bir trafik için kış lastiğinin önemli olduğuna değinen Çağla Dobranyalı, kış lastiğinin hayat kurtardığını belirtti. Kış lastiğini buzlu ve ıslak zeminde tutma görevi sağladığını anlatan Dobranyalı, “Kış lastiği hayat kurtarır, lütfen ihmal etmeyin” diyerek, sürücülere çağrıda bulundu.

 

‘Sanayi sitesinde kadın olur mu?’ algısını kısa sürede kırdığını ve artık sanayi sitesinin ‘Yengesi veya küçük ablası’ olduğunu belirten Dobranyalı, yaptığı işle kadının her yerde olabileceğini gösterdiğini anlattı. Dobranyalı, kadın işi, erkek işi gibi ayrıştırılmaktan da vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

 

 

 

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