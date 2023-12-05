Sürücüler dikkat. 26 gün sonra bu hatayı yaparsanız cezası 4 bin TL

Yeni yıl için belirlenen trafik cezaları ortaya çıktı. Kurallara uymayan sürücüler artık bu cezayı ödemek zorunda kalacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sürücüler dikkat. 26 gün sonra bu hatayı yaparsanız cezası 4 bin TL

Trafik kurallarına uymak hem sürücülerin hem de çevre için hayati önem taşır.

Tarikte yapılan ben küçük dikkatsizlik ya da hata büyük ve kötü sonuçlar doğurabilir.

Kullara riayet etmeyen sürücüleri 2024 yılında yeni ceza artışları bekliyor.

Hız sınırı aşımı, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama ve alkollü araç kullanma gibi ihlallerde rekor cezalar bulunuyor. Cezalardaki artış, trafik güvenliği konusunda daha etkili bir caydırıcı oluşturmak amacıyla seçiliyor.

4 BİN LİRA CEZA ÖDEYECEKLER

Özellikle hız sınırlarını aşan, kırmızı ışıkta geçen, emniyet kemeri takmayan ve alkollü araç kullanımı gibi ciddi ihlallerde bulunan sürücülerin karşılaşacakları ceza miktarlarındaki bu artış, trafik güvenliği konusunda daha etkili bir caydırıcı faktör oluşturacak.

2024’te hız sınırlarını aşan, kırmızı ışıkta geçen, emniyet kemeri takmayan ve alkollü araç kullanımı gibi ciddi ihlallerde bulunan sürücülerin karşılaşacakları ceza miktarlarındaki bu artış, trafik güvenliği konusunda daha etkili bir caydırıcı faktör oluşturmayı hedefleyecek.

Yapılacak yeni düzenlemelerle kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler, artık ceplerinden 951 Türk Lirası, hız sınırlarını yüzde 10 ila 30 arasında aşan sürücüler için de aynı miktarlık bir cezası olacak.

Dikkat çeken bir diğer husus ise hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşan sürücülerin karşılaşacakları ceza miktarı oldu.

Hız sınırının yüzde 50’sini aşan sürücüler, 4.064 Türk Lirası ceza ödemek durumunda kalacak.

Alkollü araç kullanmanın cezası da aynı miktarda değişti. İlk kez tespit edilen alkollü sürücüler 4.064 Türk Lirası ceza ödeyecek.

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