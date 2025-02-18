Sürücüler dikkat! Assos ve Troya Tünelleri 6 gün trafiğe kapanacak

Konuyla ilgili Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "D550-05 Çanakkale-İzmir karayolu KM 31 ve 37 arasında bulunan Assos ve Troya tünelleri: Ayvacık-Edremit istikameti 19-20-21 Şubat 2025 tarihlerinde 3 gün, Edremit-Ayvacık istikameti 25-26-27 Şubat 2025 tarihlerinde 3 gün boyunca bakım onarım nedeniyle 09.00 ile 18.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak olup, trafik akışı eski devlet yolu olan Ayvacık-Küçükkuyu (Kazdağları rampaları, jandarma güzergahı) yolundan sağlanacaktır" denildi.