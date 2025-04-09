Sürücüler dikkat! Bolu Dağı’nda sisten göz gözü görmüyor! Mesafe 30 metreye düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı bölgesinde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı aksatıyor.

Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve sis, görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesine neden oldu.

Bolu Dağı’nda sis alarmı! D-100’de görüş mesafesi düştü…

Sürücüler bu zorlu koşullarda dikkatli ilerlemek zorunda kalıyor.

Yer yer beyaz örtüyle kaplanan bölgede, Karayolları ekipleri kar temizleme ve yol güvenliği çalışmalarına devam ediyor. Trafik ekipleri ise sürücüleri kar yağışı ve sis nedeniyle tedbirli olmaya çağırıyor. Ayrıca Bolu kent merkezinde aralıklarla sağanak yağmur etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu!