Sürücüler dikkat! Geçerlilik süresi doluyor

2016 yılında uygulamaya konulan yeni tip sürücü belgesine geçiş süreci sona eriyor. 31 Aralık 2024'e kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler, trafik cezasına maruz kalacak ve ehliyetleri geçersiz olacak. Yetkililer, yoğunluktan kaçınmak için başvuruları son ana bırakmamaya çağırıyor. Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alabilirsiniz.

ESKİ EHLİYETİNİ YENİLEMEK İSTEYENLER:

31 Aralık 2024'e kadar başvuru yapmalı.

13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payı ödemeli.

Sağlık raporu almalı (2 yıl geçerli).

MERNİS'te kayıtlı açık adresi olmalı.

Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ibraz etmeli.

BAŞVURU SONRASI:

Sürücü belgeleri PTT aracılığıyla adrese teslim edilir.

Teslim süresince nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi kullanılabilir.

Başvurudan önce değerli kağıt bedeli vergi dairelerine veya Dijital Vergi Dairesi resmi web adresinden sanal POS uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı ile yatırılabilir. 2 TL vakıf payı ise vergi dairelerinden veya Dijital Vergi Dairesi resmi web adresinden tahsil edilmiyor.