Sürücüler dikkat: Trafiğe kapalı yollar duyuruldu! İşte tüm detaylar (10 Eylül 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Gebze-Dilovası kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı'nda, Osmangazi Köprüsü'nden geliş ve Ankara istikametine çıkış kolu trafiğe kapatıldı. Sürücüler, İstanbul yönünde devam ederek, TEM Otoyolu Gebze Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna girebiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti 1-4. kilometrelerinde Buğralar Köprüsü'ndeki tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kara yolları durumu için günün açıklaması yapıldı! İşte trafiğe kapalı yollar (9 Eylül 2025)

İzmir-Çandarlı Otoyolu'nun Sasalı-Mavişehir kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 3-5. kilometrelerinde (Başpınar Viyadüğü) derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Yozgat-Yerköy yolunun 5-9. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun yolunun 31. kilometresindeki Aksu Köprüsü'nün Piraziz-Giresun yönünde derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 46-50. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde (Eskipazar Mermer Kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Erzincan-Erzurum yolunun 66-67. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzincan istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Erzurum istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.