Sürücüler dikkat! Yangına neden oluyor...

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi ve nem oranının düşük olması yangınlara da davetiye çıkarıyor.

Araç sürücülerinin seyir halindeyken attığı sigara izmaritleri, yol kenarlarında bulunan kuru ot ve çalılıkları tutuşturarak yangın çıkarıyor.

Dün, D-400 Karayolu Manavgat çevre yolunda araç sürücülerinin attığı izmaritler 2 kez yangına neden olurken, ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler, çıkan yangınlara kısa sürede müdahalede bulundu ve yangınlar büyümeden söndürdü.

Yetkililer, araç sürücülerinden duyarlı davranmaları gerektiğini ifade ederek içtikleri sigaranın izmaritini araçlarından dışarı atmamalarını istedi.