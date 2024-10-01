Sürücüler dikkat! Yüzde 45 zam geliyor. En düşüğü ne kadar olacak?

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Sürücüler dikkat! Yüzde 45 zam geliyor. En düşüğü ne kadar olacak?

2025 yılında sürücüleri yakından ilgilendiren bir zam iddiası ortaya atıldı. Bu iddiaya göre tafik cezalarına yüzde 45 zam geleceği belirtildi.

2025 yılında trafik cezalarının yüzde 45’e varan oranda artması bekleniyor.

2024 yılı için Yeniden Değerleme Oranı’nın yaklaşık yüzde 45 civarında olması öngörülüyor.

2 BİN LİRAYI AŞACAK

Bu oran, trafik cezalarında da artışa neden olacak. 2024 yılı için en düşük hız limiti ihlali cezası 1.507 TL olarak belirlenmişti. Ancak 2025’te bu cezanın 2.185 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

BİR YIL BOYUNCA YAŞANAN FİYAT ARTIŞI DİKKATE ALINIYOR

Yeniden Değerleme Oranı (YDO), bir yıl boyunca yaşanan fiyat artışlarını dikkate alarak belirlenen bir oran olup, vergi, harç ve ceza gibi mali yükümlülüklerin artırılmasında kullanılıyor. Bu oran, vergi, harç ve cezaların belirli bir enflasyon oranına göre otomatik olarak güncellenmesini sağlıyor.

MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER DE ARTIYOR

YDO, sadece trafik cezalarını değil, aynı zamanda diğer mali yükümlülükleri de etkiliyor. Bu oran sayesinde vergi ve harçlar da her yıl enflasyon oranına göre güncelleniyor. Özellikle ekonomideki enflasyonist baskılar ve fiyat artışları, bu oran üzerinden mali yükümlülüklere yansıtılarak devletin gelirlerini düzenli şekilde artırıyor.

Son Haberler
Ömür Gedik'in teklifine hosteslerden büyük destek: Evet bizde polis istiyoruz
Ömür Gedik'in teklifine hosteslerden büyük destek: Evet bizde polis istiyoruz
İstanbul'da ekmeğe zam geliyor. Fırıncı da vatandaş da isyan ediyor
İstanbul'da ekmeğe zam geliyor. Fırıncı da vatandaş da isyan ediyor
Patates ve soğan üreticileri çağrı
Patates ve soğan üreticileri çağrı
Esra Erol’daki zihinsel engelli Fatma bakın nerede ortaya çıktı! Bebeği devlet korunmasına alınmıştı
Esra Erol’daki zihinsel engelli Fatma bakın nerede ortaya çıktı! Bebeği devlet korunmasına alınmıştı
Yeni kurulacak şirket ödemelerinde yeni dönem
Yeni kurulacak şirket ödemelerinde yeni dönem