Sürücülere kar kabusu yaşattı

Birkaç gündür Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı kar kalınlığı 40 santime kadar ulaştı. Kar yağışından dolayı Çelikhan-Adıyaman kara yolunda da ulaşımda zaman zaman aksamalar oldu.

Karayolları ekiplerinin çalışmalar gerçekleştirdiği yolda kış lastiği takmadan yola çıkan birçok sürücü zor anlar yaşadı. Kimi srücü rampalarda araçlarına patinaj çektirerek çıkmaya çalışırken kimi sürücü ise araçlarını ittirdi.

Yolda kalan birçok sürücünün yardımına ise Karayolları ekipleri yetişti. Mahsur kalan araçlar Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgede yol temizleme çalışmaları devam ediyor.