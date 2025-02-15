Sürücülere kar kabusu yaşattı

Kaynak: İHA

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bir çok sürücü zincir takmadığı için araçlarının kaymasını engelleyemedi. Sürücülerin yayındakiler araçları itmek zorunda kaldı.

Birkaç gündür Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı kar kalınlığı 40 santime kadar ulaştı. Kar yağışından dolayı Çelikhan-Adıyaman kara yolunda da ulaşımda zaman zaman aksamalar oldu.

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Karayolları ekiplerinin çalışmalar gerçekleştirdiği yolda kış lastiği takmadan yola çıkan birçok sürücü zor anlar yaşadı. Kimi srücü rampalarda araçlarına patinaj çektirerek çıkmaya çalışırken kimi sürücü ise araçlarını ittirdi.

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Yolda kalan birçok sürücünün yardımına ise Karayolları ekipleri yetişti. Mahsur kalan araçlar Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgede yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

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