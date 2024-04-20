Sürücülerin yayalara gösterdiği olağanüstü saygı dikkat çekti

Feyza Betül Arslan
Sürücülerin yayalara gösterdiği olağanüstü saygı dikkat çekti
Japonya'da yaşayan bir Türk, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla Japon sürücülerin yayalara gösterdiği saygıyı gözler önüne serdi. Videoda, eşi ve çocuklarının karşıdan karşıya geçmek üzere beklerken arabaların kendiliğinden durup yayalara yol verdiği anlar dikkat çekti.

Japonya'da yaşayan Rıfat Karlıova isimli bir Türk, paylaştığı bir videoyla Japonya'da sürücülerin yayalara gösterdiği saygıyı gözler önüne serdi. Karlıova, paylaştığı videoda eşinin ve çocuklarının karşıdan karşıya geçmek üzere yaya geçidinin önünde beklerken arabaların kendiliğinden durup yayalar geçene kadar sakince beklediği anları paylaştı. Bekleyen arabaların korna bile çalmaması dikkat çekerken Karlıova, "Bizim ülkemizde de bu şekilde olmasını istiyorum." dedi. Sosyal medyada paylaşılan bu video kısa sürede viral oldu ve kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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Japonya'da gerçekleşen ve kısa sürede viral olan bu olayda görüldüğü gibi, sürücülerin yaya geçitlerinden geçen yayalara hemen durarak yol verme kültürü, ülkenin trafik anlayışının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu davranış, Japon sürücülerin trafik kurallarına ve yayaların haklarına saygı göstermeleriyle derin bir bağa sahiptir. Genellikle büyük şehirlerde ve yoğun bölgelerde yaygın olan bu uygulama, sürücülerin yaya geçitlerine yaklaşırken hızlarını azaltmalarını ve yayalara öncelik tanımalarını içerir. Japonya'da trafikte yayalara bu şekilde öncelik verilmesi, güvenliği artırmanın yanı sıra toplumsal bir değer olan saygıyı da yansıtmaktadır.

Türkiye'de ise yaya geçitinden geçen yayalara yol verme davranışı pek yaygın değildir. Yol verme girişimleri ise genellikle zincirleme kazaya neden olmaktadır. Tıpkı, yukarıdaki videoda olduğu gibi... Adıyaman'da gerçekleşen olayda, trafik ışıklarının bulunmadığı yaya geçidinde bir sürücünün yayaya yol vermesi sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kamera görüntülerine yansıyan olayda, refüjde bekleyen ve karşıya geçmek isteyen yayayı fark eden bir otomobil sürücüsü, yayaya yol vermek için durdu. Ancak, yaya yolun karşısına geçmeye çalışırken, sağ şeritten hızla gelen bir minibüs nedeniyle tekrar refüje çıktı. Bu sırada, yaya geçidinde duran aracın arkasında seyreden 3 araç durdu, ancak 4. araç duramayarak 3. araca çarptı. Yol verme girişimi sonucunda meydana gelen zincirleme kaza ise güvenlik kameralarınca kayda alındı.

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Ülkemizde yaya geçitlerinde gerçekleşen kazalardan dolayı birçok yayanın hayatını kaybettiğini söylemek mümkün. Avrupa'da bazı ülkelerde de sürücüler, yaya geçitlerindeki yayalara öncelik vermek konusunda oldukça dikkatli davranmaktadır. Sosyal medyada paylaşılan çoğu video da bunu destekler niteliktedir. Yine bir Türk vatandaşının yabancı ülkede çektiği bir videoda bu olay ön plana çıkmaktadır. Paylaşılan videoda, yayaların yaya geçidinden geçerken araçların oldukça yavaşlayıp durması yer almaktadır.


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