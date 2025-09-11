Sürücünün çabası yetmedi! Kaza kaçınılmaz oldu

Bingöl’de otobüs durağında park halindeki bir otobüs, el freni çekilmediği için geri geri hareket etti. Durumu gören bir sürücü, koşarak duruma müdahil etti. Ancak yavaşlayan otobüs, arkasındaki başka bir otobüse çarparak durdu.

Bingöl'de el freni çekilmeyen otobüs, başka bir sürücünün müdahalesine rağmen geri geri hareket ederek park halindeki bir otobüse çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Bahçelievler Mahallesindeki otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sefer sonrası sürücüsünün durağa park ettiği otobüs el freni çekilmeyince geri hareket etmeye başladı. Durumu fark eden başka bir sürücü Ömer Faruk Budancamanak, aracı durdurmaya çalıştı. Yavaşlayan araç arkasındaki başka bir otobüse çarparak durabildi. Ölen ya da yaralanan olmayan kazada araçlarda küçük çapta hasar meydana geldi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Otobüsü yavaşlatmayı başaran Ömer Faruk Budancamanak, "Seferden geldim, kendi aracımı park ettim durağa doğru yaklaştım. Başka bir arabanın hareket ettiğini fark ettim. Araca koşarak kapıyı açmaya çalıştım, el freni çekmek için kapıyı açamadım fakat arabayı elimden geldiğince yavaşlatmaya çalıştım. Aracın hızını yavaşlattım fakat diğer araca çarpmasına engel olamadım. Çok şükür cana gelmedi" şeklinde konuştu.

