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  • Sürücüsü uyuyan Tesla 110 kilometre hızla 15 dakika boyunca polisten kaçtı

Sürücüsü uyuyan Tesla 110 kilometre hızla 15 dakika boyunca polisten kaçtı

Almanya’da bir sürücü, Tesla marka aracını otopilot moduna alarak direksiyon başında uyudu. Polis, dur ihtarına uymayan otopilot modundaki aracı 15 dakika boyunca kovaladı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 21:35
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Sürücüsü uyuyan Tesla 15 dakika boyunca polisten kaçtı

Sürücüsü uyuyan Tesla 110 kilometre hızla 15 dakika boyunca polisten kaçtı
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İHA'nın haberine göre; Almanya’da otopilot modundaki Tesla polisten kaçtı. Bavyera eyaletinde yer alan Bamberg şehri yakınlarındaki A70 otobanında bir sürücü Tesla marka aracını otopilot moduna alarak direksiyon başında uyudu.

Polis, söz konusu aracı durdurmak istedi fakat sürücü polislere yanıt vermedi. Sürücüyü uyandırmakta başarısız olan polis, saatte 110 kilometre hızla otopilot modundaki aracı kovaladı. Yaklaşık 15 dakika sonra araç sürücüsü uyanarak aracı kenara çekti.

Bamberg polisi tarafından 29 Aralık'ta yapılan açıklamada, 45 yaşındaki sürücünün kontrol esnasında "uyuşturucu etkisi altındaymış" gibi tepkiler verdiği aktarılarak, sürücünün aracın güvenlik sistemini ellerinin direksiyonda olduğuna inandırmak için ağırlık kullandığı ifade edildi.

Sürücünün karayolu trafiğini tehlikeye atmakla suçlandığı aktarılan açıklamada, mahkemeye kadar sürücünün ehliyetine el konulduğu belirtildi. Tesla ve polis arasındaki kovalamaca kimsenin yaralanmadığı da açıklandı.

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Selçuk
2.01.2023 21:52
Otopilot kırmızı ışıkta nasıl duruyor ki😅  
 
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