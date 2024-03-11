Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil duran kamyona çarptı

Kaynak: İHA
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil duran kamyona çarptı
Giresun Görele'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde olan kamyona çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Hüseyin Kıdık - Giresun / Yeniçağ

Görele Soguksu Mahallesi'nde meydana gelen kazada E.B idaresindeki kartal marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan kamyonun lastiğine çarparak durabildi.

whatsapp-image-2024-03-11-at-18-31-27.jpegKazada Kartal marka araç kullanılamaz hale gelirken sürücü E.B yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Görele Ergün Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

whatsapp-image-2024-03-11-at-18-31-28-1.jpegE.B nin sağlık durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu bildirildi.

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