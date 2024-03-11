Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil duran kamyona çarptı

Hüseyin Kıdık - Giresun / Yeniçağ
Görele Soguksu Mahallesi'nde meydana gelen kazada E.B idaresindeki kartal marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan kamyonun lastiğine çarparak durabildi.
Kazada Kartal marka araç kullanılamaz hale gelirken sürücü E.B yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Görele Ergün Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
E.B nin sağlık durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu bildirildi.