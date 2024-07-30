Sürücüsünün uyuduğu iddia edilen kamyon devrildi

Kaynak: İHA
Sürücüsünün uyuduğu iddia edilen kamyon devrildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sürücüsünün uyuduğu iddia edilen kamyon, yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi.

Kaza, Körfez ilçesi Şirinyalı mevkiinde D100 Karayolu İstanbul yönünde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü İ.T.’nin uyuması sonucu 35 AU 5041 plakalı sebze ve gıda yüklü kamyon, yol kenarındaki ağaçlara çarptı ve devrildi.

Kamyonda sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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