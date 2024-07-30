Sürücüsünün uyuya kaldığı kamyon devrildi

Olay, Körfez ilçesi Şirinyalı mevkii D100 Karayolu İstanbul yönünde yaşandı. İddiaya göre, sürücü İ.T.'nin uyuya kalması sonucu 35 AU 5041 plakalı sebze ve gıda taşıyan kamyon, yol kenarındaki ağaçlara çarparak yan yattı.

Kaza sonucu kamyonda sıkışan sürücüyü çevredeki vatandaşlar araçtan çıkarırken yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yaralı sürücüye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle ulaşım aksarken, trafik tek şeritten sağlandı.

Yaşanan kaza ile ilgili ise polis ekipleri inceleme başlattı.