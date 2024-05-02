Sürücüsüz kamyon 29 çocuğu ezdi

Kaynak: Haber Merkezi
Sürücüsüz kamyon 29 çocuğu ezdi
Kırgızistan'da gerçekleşen olayda yaralanan çocuklar arasında durumu ağır olanlar da var.

Yerel medyada çıkan haberlere göre dondurma taşımacığılığı yapan bir şahıs, dondurma taşıma aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttu.

Bir yamacın eteğine park edilen araç sürücüsünün uzaklaşmaya başlamasından dakikalar sonra aşağıya doğru hareket etmeye başladı ve giderek hız kazandı.

O sırada bir törene hazırlanan öğrencilerin arasına dalan otomobil 29 çocuğu ezdi. 9-16 yaş aralığında oldukları öğrenilen 29 çocuktan 18'i hastanede müşahede altında tutulurken, 7'sinin yoğun bakımda ve 3'ünün de durumunun ciddi olduğu bildirildi.

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