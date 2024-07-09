Sürücüsüz otomobil yayaya çarptı

Kaynak: AA
Sürücüsüz otomobil yayaya çarptı

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde sürücüsüz bir otomobilin bir yayaya çarptığı bildirildi.

Çin'in önde gelen internet ve teknoloji şirketlerinden Baidu, olayla ilgili bir açıklama yaptı. Baidu'nun otonom aracı, yeşil ışık yandığında hareket etti ve bu sırada karşıdan karşıya geçen bir kişiye çarptı.

Açıklamada, çarptığı kişinin hastaneye kaldırıldığı ancak herhangi bir yaralanma tespit edilmediği belirtildi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, olayda otonom aracın kabahatinin bulunmadığını ve yayanın kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti.

Pekin merkezli teknoloji ve yapay zeka şirketi Baidu, Çin'in önde gelen otonom araç geliştiricileri arasında yer alıyor. Baidu'nun 300 araçlık filosuyla en büyük sürücüsüz taksi operasyonu, 2020'nin başında Covid-19 salgınının patlak verdiği Vuhan'da yürütülüyor.

Son Haberler
İran'ın yerlisi Sehend battı Dünya
İran'ın yerlisi Sehend battı
Özgür Özel: Bu akşam 21.00'de ayağa kalkın. Işıkları yakın döndürün Gündem
Özgür Özel: Bu akşam 21.00'de ayağa kalkın. Işıkları yakın döndürün
Şanlıurfa kavruldu Yerel Haberler
Şanlıurfa kavruldu
Galatasaray'dan Batmanspor'a transfer oldu Spor
Galatasaray'dan Batmanspor'a transfer oldu
Elle aramayı kabul etmeyen yolcular havaalanına alınmayacak Gündem
Elle aramayı kabul etmeyen yolcular havaalanına alınmayacak
Galatasaray'ın maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu Spor
Galatasaray'ın maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi