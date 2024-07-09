Sürücüsüz otomobil yayaya çarptı

Çin'in önde gelen internet ve teknoloji şirketlerinden Baidu, olayla ilgili bir açıklama yaptı. Baidu'nun otonom aracı, yeşil ışık yandığında hareket etti ve bu sırada karşıdan karşıya geçen bir kişiye çarptı.

Açıklamada, çarptığı kişinin hastaneye kaldırıldığı ancak herhangi bir yaralanma tespit edilmediği belirtildi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, olayda otonom aracın kabahatinin bulunmadığını ve yayanın kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti.

Pekin merkezli teknoloji ve yapay zeka şirketi Baidu, Çin'in önde gelen otonom araç geliştiricileri arasında yer alıyor. Baidu'nun 300 araçlık filosuyla en büyük sürücüsüz taksi operasyonu, 2020'nin başında Covid-19 salgınının patlak verdiği Vuhan'da yürütülüyor.