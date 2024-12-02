Sürücüye yorgun mermi şoku

Kaynak: İHA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki otomobilin camından giren yorgun mermi, sürücünün göğsüne düştü. Polis kurşunun kimin silahından çıktığını belirledi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde 27 U 6673 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Kadir U. ön camı delen bir cismin içeri girdiğini gördü.

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Aracını durduran sürücü, göğsünde bir sıcaklık hissetti. Elbisesini kontrol eden sürücü, mermi çekirdeğini görünce büyük bir şok yaşadı.

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Otomobil camının yukardan gelen yorgun merminin hızını yavaşlattığını fark eden sürücü, ölümden döndüğünü anladı.

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Olan biteni izleyen çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Araçta inceleme yapan ekipler, mermi çekirdeğini alarak kimin silahından çıktığını belirlemek için çalışma başlattı.

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