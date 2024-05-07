Sürüler yaylalara çıkmaya başladı

Yaylalarda sürpriz şekilde Mayıs ayında kar yağmasına rağmen besiciler, küçükbaş hayvanlarını otlatmak için kış aylarında kent merkezlerinde yer alan mandıralarından ayrılıp yüksek rakımlı yaylalara yolculuk etmeye başladı.

Piraziz’den yola çıktıklarını söyleyen Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Yavuz, “300 koyunumuzla birlikte 2 bin rakımlı Eğribel Yaylasına yolculuğumuz başladı. Tahmini 3 günde varacağımızı düşünüyoruz fakat hava koşulları varış zamanımızı değiştirebilir. Her yıl mayıs ayının başında uzun bir yolculuk yaparak obalara çıkıyoruz. Eylül ayının sonlarına doğru ise şehirdeki mandıramıza geri dönüş yapıyoruz. Yolculuğumuz sırasında sürümüze 2 çoban ve 1 bekçi köpeği eşlik ediyor” ifadelerini kullandı.

Sürünün doğada daha iyi beslendiğini de vurgulayan Yavuz, “Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte trafiğin sakinliğinden faydalanarak, şehir içinden yolculuklarına başlıyoruz. Yaylada 4-5 ay boyunca yaylalarda kalacak olan hayvanlarımız bu süre zarfında doğal ortamlarda bol bol otlamasını sağlanarak, sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi sağlanıyor” dedi.