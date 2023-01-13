14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Acun Ilıcalı'dan Survivor'a spor arabalı giriş. İlk görüntüler geldi

Acun Ilıcalı'dan Survivor'a spor arabalı giriş. İlk görüntüler geldi

Dominik'te aylarca sürecek olan zorlu macera Survivor yeni formatıyla ekrana dönüyor. 3 ayrı takımın yarışacağı Survivor'dan ilk görüntüler de geldi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 23:59
Takip Et

Survivor 2023 yarışmasına dair ilk görüntüler geldi

Acun Ilıcalı'dan Survivor'a spor arabalı giriş. İlk görüntüler geldi
+
Aa
-

Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak 3 ayrı takımın mücadele edeceği Survivor 2023'ün ilk fragmanını da Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaştı.

Fragmanda Ilıcalı'nın Survivor adasına spor bir arabayla giriş yaptığı da görüldü.

YARIŞMADAN İLK GÖRÜNTÜLER

Acun Ilıcalı Survivor 2023 fragmanını "Tüm yarışmacılarımıza gönülden başarılar" notuyla paylaştı. Fragmanda, her yıl Survivor'a değişik araçlarla giriş yapan Ilıcalı'nın bu seneki tercihinin ise yeşil bir spor araba olduğu görüldü. Survivor 2023 heyecanı 15 Ocak Pazar akşamı başlıyor. 

Yarışmada ünlüler kadrosunda, Seçkin Piriler, Wilson, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Telli, Murat Eken ve Berdan Mardini yer alıyor.

Gönüllüler kadrosunda ise Aziz, Gizem Avcı, Aleyna, Asena, Osman Can, Özgür, Tunga ve Kardelen yarışacak.

Fenomenler takımında ise Alper Rende, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur, Chaby Han ve Kürşat Juan yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
1
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
2
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
3
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
4
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
5
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
﻿CHP'li Özgür Özel'in iddialarının ardından.... 'İhale sorgulama' sayfası 'bakıma' alındı
6
﻿CHP'li Özgür Özel'in iddialarının ardından.... 'İhale sorgulama' sayfası 'bakıma' alındı
﻿CHP'li Özgür Özel'in iddialarının ardından.... 'İhale sorgulama' sayfası 'bakıma' alındı
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
7
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
﻿Burkina Faso’da camiye saldırı 9 ölü
﻿Burkina Faso’da camiye saldırı 9 ölü
﻿Burkina Faso’da camiye saldırı 9 ölü
﻿Ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü yakalandı
﻿Ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü yakalandı
﻿Ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü yakalandı
﻿Başakşehir’de polis ekiplerine silahlı saldırı 1 polis yaralı
﻿Başakşehir’de polis ekiplerine silahlı saldırı 1 polis yaralı
﻿Başakşehir’de polis ekiplerine silahlı saldırı 1 polis yaralı
﻿Litvanya-Letonya boru hattında patlama
﻿Litvanya-Letonya boru hattında patlama
﻿Litvanya-Letonya boru hattında patlama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.