Acun Ilıcalı'dan Survivor'a spor arabalı giriş. İlk görüntüler geldi

Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak 3 ayrı takımın mücadele edeceği Survivor 2023'ün ilk fragmanını da Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaştı.

Fragmanda Ilıcalı'nın Survivor adasına spor bir arabayla giriş yaptığı da görüldü.

YARIŞMADAN İLK GÖRÜNTÜLER

Acun Ilıcalı Survivor 2023 fragmanını "Tüm yarışmacılarımıza gönülden başarılar" notuyla paylaştı. Fragmanda, her yıl Survivor'a değişik araçlarla giriş yapan Ilıcalı'nın bu seneki tercihinin ise yeşil bir spor araba olduğu görüldü. Survivor 2023 heyecanı 15 Ocak Pazar akşamı başlıyor.

Yarışmada ünlüler kadrosunda, Seçkin Piriler, Wilson, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Telli, Murat Eken ve Berdan Mardini yer alıyor.

Gönüllüler kadrosunda ise Aziz, Gizem Avcı, Aleyna, Asena, Osman Can, Özgür, Tunga ve Kardelen yarışacak.

Fenomenler takımında ise Alper Rende, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur, Chaby Han ve Kürşat Juan yer alıyor.