Survivor 2023’e kim gidiyor? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu?

Acun Ilıcalı Survivor 2023 yılında farklı bir formatla döneceğini açıklamıştı. Acun Ilıcalı’nın Survivor açıklamalarının ardından 2023 Survivor kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyordu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı Survivor 2023 için ilk ismi söyledi. Peki, Survivor 2023’e kim gidiyor? Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı?

Yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran ekranların en sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. 2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2023 yeni sezonda yepyeni bir formatla geri dönüyor.

Acun Ilıcalı, yarışmada yarışacak ilk ismi açıkladı. Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim şarkıcı Berdan Mardini oldu.

Geçtiğimiz günlerde yeni sezon tanıtımını yapan Ilıcalı, "Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak" ifadelerini kullanmıştı.