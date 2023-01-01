Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği TV8'in reyting rekorları kıran ve sevilen yarışma programı Survivor heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni sezonda seyircisi ile buluşacak olan yarışmanın birkaç adayı belli olmuştu.

Ilıcalı, yılbaşı gecesi tüm yarışmacıları açıklayarak izleyicilere sürpriz yaptı.

Bu yıl yepyeni bir formatla izleyici karşısına çıkacak olan yarışmanın yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı.

AKIL OYUNLARI ÖN PLANDA

Tanıtım ile beraber yarışmanın yeni sezon tarihi ve gönüllüler kadrosunda yer alacak isimler netleşti. Akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma bu sezon ünlüler, fenomenler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak.

ÜNLÜLER KADROSU

Survivor'un yeni sezon ünlüler kadrosundaki isimler şöyle;

Berdan Mardini, Ümit Erdim, Yusuf Güney, Murat Eken, Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Cansu Tuman.

GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor'un yeni sezon gönüllüler kadrosundaki isimler şöyle;

Gizem Avcı, Osman Can, Aleyna, Asena, Özgür Tunga, Kardelen ve Walison.

FENOMENLER KADROSU

Yeni formatta yer alacak fenomenler kadrosunda yer alacak isimler ise şöyle;

Buse Plan, Chaby Han, Halil İbrahim Göker, Elanur, Alper Rende, Kürşat Juan, Aysu Keskin ve Barış Telli.

15 OCAK'TA BAŞLAYACAK

TV8'in en çok izlenen iki yarıışma programı MasterChef Türkiye ve Survivor aynı tarihlerde yayınlanmıyor. MasterChef Türkiye'nin sona ermesinin ardından Survivor yeni sezonu başlayacak.

Buna göre yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2023, 15 Ocak tarihinde başlayacak.