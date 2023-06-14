Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu. Acun'dan sürpriz açıklama geldi

Survivor büyük finalde yeni Survivor şampiyonu belli oldu. 15 Ocak'ta başlayan Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışması 5 ay sonra 13 Haziran'da sona erdi. Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda Survivor 2023'ün şampiyonu açıklandı.

Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu. Acun'dan sürpriz açıklama geldi

Eski ve yeni Survivor yarışmacılarının buluştuğu gecede heyecan doruktaydı. Nefise ve Özgür'ün finalist koltuğunda oturduğu Survivor'da yılın şampiyonu belli oldu.

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Finalde Acun Ilıcalı, Survivor 2024'ün formatını ve aldıkları sürpriz kararı da açıkladı.

Son beşe kalan Osman Can, Ertuğ, Yusuf, Nefise ve Özgür arasında Dominik'te son oylamalar gerçekleştirilmişti.

Dominik'te başlayıp İstanbul'da açıklanan son SMS oylamasında Yusuf, Survivor'a 3. olarak veda etmişti. Özgür ve Nefise ise finalist oldu.

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Dün akşam gerçekleştirilen büyük final SMS oylaması sonrasında Nefise, Survivor 2023'ün şampiyonu oldu.

SURVIVOR 2023 ŞAMPİYONU NEFİSE OLDU

Nefise Survivor 2023 kupasının sahibi oldu. 2022 yılı şampiyonu Nisa Bölükbaşı, 2021 yılı şampiyonu ise İsmail Balaban olmuştu.

Nefise, şampiyonluğunun açıklanmasıyla gözyaşlarına boğuldu.

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Heyecanını gizlemekte oldukça zorlanan Nefise, şampiyon olduğunun açıklanmasıyla sevinç çığlıkları attı.

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Görkemli kupanın sahibi olan Nefise'nin kupayı kaldırdığı anlar büyük heyecana sahne oldu. Gözyaşlarının sel olduğu gecede hem izleyiciler hem de finalistler oldukça duygulandı.

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ACUN'DAN SMS VE ALL STAR SÜRPRİZİ

Acun Ilıcalı final gecesinde çok önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılında da Survivor olacağını ve All Star yapılacağını açıklayan Ilıcalı, büyük bir yenilikten bahsetti.

Survivor 2024 senesinde SMS oylamasının olmayacağını ve tamamen yarışmacının performansına dayalı bir format getirileceğini açıklayan Ilıcalı, Nagihan ve Yasin ile konuştu.

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Ilıcalı Survivor 2024 için yapılacak yenilikleri 'Biz hakettiğimiz halde Survivor'ı kazanamadık. Bazı değişkenlikler elenmemize yol açtı.

Biz hakettik. Performans dediniz ama yine de biz oylamalarla elendik dediler.

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İşte size fırsat. Önümüzdeki senenin konsepti SMS siz Survivor olacak. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapılacak. Ada konseyinden adaylar çıkacak. Adaylar düelloya çıkacak. Düelloyu kaybeden elenecek.' diyerek duyurdu.

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